Celstraf en boete Nederlandse advocaat voor liegen in Ruslandonderzoek

Hij kreeg die straf opgelegd voor het liegen tegen de FBI in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De advocaat bekende eerder dit jaar schuld aan het doen van een valse verklaring tegen onderzoekers. Hij zou hebben gelogen over zijn werkzaamheden voor de regering van Oekraïne, die hij samen met een campagnemedewerker van Trump, Rick Gates, zou hebben uitgevoerd.

Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer dat het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geleid tot een veroordeling.

Persoon A

Van der Zwaan gaf toe dat hij loog over zijn contacten met Gates en een 'persoon A'. Dat was naar verluidt een voormalige Russische inlichtingenofficier. Die persoon zou in Oekraïne hebben gewerkt voor het lobbybedrijf van Paul Manafort, de zakenpartner van Gates.

Van der Zwaan hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. De Europese Unie en de Verenigde Staten oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging.

Manafort was toen werkzaam als adviseur voor de toenmalige president van Oekraïne. Van der Zwaan werkte op dat moment voor het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd.

Van der Zwaan is getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Oekraïns-Russische miljardair German Khan. Hij zou de zoon van een Russische moeder zijn en volgens de website van zijn voormalige werkgever spreekt hij Russisch en Nederlands. Volgens gegevens van de Britse Kamer van Koophandel is de advocaat Nederlands.

