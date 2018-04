Britten kunnen niet bevestigen dat gif Skripal afkomstig is uit Rusland

"We hebben de precieze bron niet achterhaald", aldus een verklaring. Wel is het vastgesteld dat het gaat om zenuwgas Novichok, een dodelijk zenuwgas dat stamt uit het Sovjet-tijdperk.

Groot-Brittannië meldde eerder dat Rusland achter de aanslag zit. Net als veel andere westerse landen, zijn daarom tientallen Russische diplomaten uitgezet.

Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid bij de vergiftiging van Skripal en ziet het uitzetten van de diplomaten als "onvriendelijke stappen". Rusland besloot daarom eind maart om een gelijk aantal diplomaten uit te zetten. Elk land krijgt eenzelfde aantal diplomaten teruggestuurd als dat het Russische diplomaten uitwees.

Gif

De oud-spion, die sinds 2010 in het Verenigd Koninkrijk woonde in het kader van een spionnenruil, ligt nog steeds in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Zijn dochter is buiten levensgevaar.

Beiden werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury. Vader en dochter werden gevonden door agent Nick Bailey, die ook enige tijd in het ziekenhuis lag als gevolg van het gif.

