Opnieuw een dode bij protesten Palestijnen bij Gazastrook

Het Israëlische leger meldde dat bericht te onderzoeken.

Vrijdag begonnen Palestijnen met demonstraties langs de grens, die weken moeten gaan duren. Daardoor vielen op de de eerste dag van de Mars van de Terugkeer zeker zestien doden onder de actievoerders terwijl er ongeveer 1.400 gewond raakten.

De protesten zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen herdenken die datum als Dag van de Catastrofe omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948. Israël wil niet dat deze vluchtelingen terugkeren, omdat de Joodse bevolking dan niet meer in de meerderheid is in het land.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres riep eerder al op tot een onafhankelijk onderzoek naar hoe zestien mensen zijn omgekomen.