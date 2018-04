Digitale klokken lopen weer gelijk door herstelde frequentie op stroomnet

Door de verstoring van het evenwicht liepen digitale klokken op wekkers, ovens en andere elektrische apparaten in 25 landen, waaronder Nederland, ongeveer zes minuten achter.

Deze maand is via een collectief compensatieprogramma meer energie in het systeem gestopt. Een van de effecten is dat elektronische klokken weer op tijd lopen, meldt de Europese organisatie van stroomnetbeheerders ENTSO-E.

In Kosovo wordt te weinig stroom geproduceerd. De Servische netbeheerder had nagelaten het hoogspanningsnet in balans te brengen, omdat zijn voormalige provincie Kosovo zonder toestemming elektriciteit zou hebben afgenomen.

ENTSO-E laat weten alle partijen te steunen die een duurzame oplossing tussen Servië en Kosovo op het vlak van energie proberen te vinden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!