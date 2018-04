Duitse OM vraagt formeel om uitlevering ex-leider Catalonië Puigdemont

De regering van oud-regionaal president Puigdemont deed in oktober een poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden door de onafhankelijkheid uit te roepen na een referendum dat met een ruime meerderheid werd gewonnen door de separatisten. De stembusgang werd grotendeels geboycot door tegenstanders van afscheiding.

Het Spaans Hooggerechtshof oordeelde dat het referendum en de onafhankelijkheidsverklaring in strijd waren met de Spaanse grondwet. De conservatieve regering in Madrid trad hard op en ontbond het Catalaanse regioparlement.

Puigdemont ontvluchtte het land samen met vijf Catalaanse ministers. Hij reisde af naar België, samen met vier van zijn ministers. Een vijfde ging naar Schotland.

De Catalaanse oud-leider verbleef enkele maanden in België om onder zijn arrestatie uit te komen. Hij wordt door Spaanse autoriteiten vervolgd voor rebellie, waar in Spanje een maximale gevangenisstraf van 25 jaar op staat.

Ook wordt de ex-leider gezocht wegens opruiing en onterecht gebruik van overheidsgeld, waarmee gedoeld wordt op het feit dat overheidsgeld gebruikt is voor het organiseren van het referendum.

Uitlevering

In België liep eind vorig jaar de uitlevering van Puigdemont aan Spanje vast, omdat de zwaarste aanklacht, rebellie of muiterij, volgens de rechter geen evenknie in Belgisch recht heeft. De aanklagers in Duitsland stellen echter dat het Duitse 'hoogverraad' overeenkomt met wat in de Spaanse wet met 'rebellie' wordt bedoeld.

Puigdemont kwam donderdag 24 maart aan in Finland. Hij bracht daar een bezoek aan parlementariërs in Helsinki en gaf een lezing op de universiteit van de Finse hoofdstad. Toen hij daarna vanuit Finland weer op terugreis naar België ging, werd hij op 25 maart gearresteerd door Duitse grenspolitie, toen hij via Denemarken Duitsland inreed.

Spanje had die dag een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem.

