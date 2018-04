Meer dan één Britse gevangene per dag behandeld voor zelfverwonding

Vooral in een uitzetcentrum in Harmondsworth, het grootste detentiecentrum van Europa, deden veel gevangenen zichzelf iets aan. In anderhalf jaar moest honderdvijftig keer medische hulp worden ingeroepen.

Ook het aantal mensen dat in de gaten moet worden gehouden omdat ze mogelijk suïcidaal zouden zijn, neemt toe. Vorig jaar telde het hoogste aantal doden onder gevangenen in de geschiedenis: elf mensen kwamen om het leven, via wie zes door zelfverwonding.

