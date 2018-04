Amerikaanse regering klaagt Californië aan om wet grondverkoop te schrappen

Californië nam eind vorig jaar een wet aan die bepaalt dat federale instanties die grond willen verkopen die eerst aan de staat moeten aanbieden. Zo wil Californië controle houden over wat er met de grond gebeurt. Het ministerie van Justitie stelt dat de wet in strijd is met de grondwet en enorme vertragingen veroorzaakt.

Tegelijkertijd dreigde de staat om de regering voor de rechter te slepen wegens een voorgenomen verruiming van de milieuregels voor auto's en kleine trucks.

De staat en de overheid in Washington DC dreigen zo wederom in een juridische strijd verwikkeld te raken. Californië botste eerder al met de regering over immigratie, gezondheidszorg en abortus.

Volgens minister van Justitie Jeff Sessions denken "staten als Californië dat ze boven de wet staan." De Californische gouverneur Jerry Brown stelt dat Washington "oorlog voert" tegen zijn staat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!