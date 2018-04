Israël zet deal over uitzetten Afrikaanse migranten naar Westen 'in de wacht'

De deal, die eerder op de dag werd aangekondigd, hield in dat ongeveer 16.000 Afrikaanse migranten niet terug hoefden naar Afrika, maar konden doorreizen naar andere westerse landen. Eenzelfde aantal asielzoekers mocht voorlopig in Israël blijven.

Netanyahu laat echter weten eerst met de minister van Binnenlandse Zaken en enkele vertegenwoordigers te willen spreken. Tot die tijd zal de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden, aldus de premier.

'Geen overeenkomst'

De westerse landen die migranten op zouden nemen zouden volgens de Israëlische regering onder meer Canada, Duitsland en Italië zijn.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zei eerder echter al niet op de hoogte te zijn van het voornemen de asielzoekers over te brengen naar Duitsland. In Italië zei een bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dat "er geen overeenkomst met Italië is in de context van de bilaterale overeenkomst tussen Israël en de UNHCR".

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN bevestigde in een verklaring dat afspraken zijn gemaakt met Israël. Hij trad echter niet in detail over welke landen de asielzoekers zullen overnemen.

Uitzettingen

De Israëlische regering wilde oorspronkelijk 20.000 asielzoekers naar Oeganda en Rwanda overbrengen. De operatie zou op 1 april van start gaan. De actie werd opgeschort door het hooggerechtshof als gevolg van een juridische strijd over de uitzettingen.

Een week geleden betoogden duizenden mensen in Tel Aviv tegen het uitzettingsplan. Er wordt vaak gehamerd op de geschiedenis van Israël. Het land is vooral gesticht door ontheemden uit Europa die de Jodenvervolging van de jaren 1933-1945 hadden overleefd. Als land gesticht door vluchtelingen zou Israël de Afrikanen niet mogen wegsturen, volgens tegenstanders van het uitzettingsplan.