Gülen nu ook gezocht voor dood Russische ambassadeur Karlov

De autoriteiten hielden Gülen al verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016, maar brengen hem volgens staatspersbureau Anadolu nu ook in verband met de dood van de Russische ambassadeur Andrej Karlov.

Karlov overleed nadat hij in 2016 was neergeschoten in Ankara. Een politieman nam de diplomaat onder vuur toen hij een speech gaf tijdens de opening van een fototentoonstelling. De dader werd later zelf doodgeschoten. Volgens bronnen van Anadolu is de schutter tijdens het onderzoek in verband gebracht met Gülen, die in ballingschap leeft in de Verenigde Staten.

Gülen en zijn beweging zitten volgens de Turkse regering achter de couppoging van twee jaar geleden. De geestelijke ontkent dat. De VS hebben tot dusver geweigerd hem uit te leveren.