Anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela (81) overleden

Dat bevestigt haar familie en persoonlijk assistent Zodwa Zwane.

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, bekend als Winnie Mandela, was langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen.

Winnie Mandela is geboren in 1936 in Zuid-Afrika. Ze ontmoette Nelson Mandela in 1957 en trouwde een jaar later met de voormalige president. Nelson Mandela werd in 1962 opgepakt voor zijn strijd tegen het apartheidsregime.

Tijdens zijn gevangenisstraf zette Winnie Mandela de strijd voort. Ze leidde veel vrijheidsmarsen en werd voorzitter van de vrouwenorganisatie van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). De partij was destijds verboden.

Winnie Mandela zat zelf 1,5 jaar vast in de gevangenis in 1969 en 1970.

Reputatieschade

Haar imago liep in 1991 een gevoelige deuk op toen ze door de rechtbank schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van de veertienjarige Stompie Seipei, een zwarte jongen die wegens vermeend verraad was vermoord. In hoger beroep kwam ze er met een geldboete vanaf. Mede hierdoor gingen Nelson en Winnie uit elkaar.

In 1996 scheidde het paar en ze ging zich Winnie Madikizela-Mandela noemen. Ze werd onderminister in het eerste post-apartheidskabinet (1994), maar moest na elf maanden vertrekken na beschuldigingen van corruptie.

In 2003 werd Winnie Mandela veroordeeld wegens fraude en diefstal. Ze kreeg hiervoor vijf jaar celstraf, die later werd omgezet in een voorwaardelijke straf. De zaak draaide om leningen van een bank op naam van niet-bestaande leden van de vrouwenafdeling van het ANC. Na de veroordeling gaf ze haar parlementszetel op en staakte haar politieke ambities.

Populariteit

Bij de meer radicale aanhang van het ANC bleef ze onverminderd populair. In 2007 werd ze gekozen in het hoofdbestuur van de partij, waarbij ze zelfs de meeste stemmen kreeg.

Winnie werd wereldwijd geroemd vanwege haar verzet tegen de apartheid. In 1986 kreeg ze een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. In 1990 bracht ze met Nelson Mandela nog een bezoek aan Nederland.

Op het Catshuis hadden ze een ontmoeting met premier Ruud Lubbers, vicepremier Wim Kok en minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. Op Huis ten Bosch werden ze ontvangen door koningin Beatrix en prins Claus.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!