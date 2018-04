Egyptische president al-Sisi herkozen

De opkomst van de verkiezingen die vorige week werden gehouden was 41 procent. Dat is lager dan vier jaar daarvoor in 2014. Er waren 59 miljoen stemgerechtigden.

Het is geen verrassing dat al-Sisi herkozen is omdat alle serieuze oppositie was uitgeschakeld van deelname. Verschillende uitdagers zijn vastgezet of geïntimideerd. De enige tegenkandidaat, Moussa Mustafa Moussa, kreeg circa 3 procent van de stemmen. Hij wordt gezien als aanhanger van Sisi.

Toenmalig legerleider Sisi had in 2013 de democratisch gekozen president Mohamed Mursi opzij geschoven. Dat gebeurde na massaprotesten tegen zijn regering.