Zeker vijftien doden in Nigeria na aanval Boko Haram

Bij de aanval zouden ook 68 gewonden zijn gevallen.

Het is de grootste aanval van Boko Haram op de Maiduguri, sinds de regering vorige week bekendmaakte met de opstandelingen in gesprek te zijn.

"De onderhandelingen zijn stilgehouden, maar ze zijn al een tijdje bezig", zei de Nigeriaanse minister van Informatie vorige week. Het uiteindelijke doel is om de vijandigheden en gevechten volledig te staken.

Vorige week liet Boko Haram nog honderd ontvoerde meisjes vrij. Dat was het resultaat van de onderhandelingen.

De aanvallen van Boko Haram hebben in de deelstaat Borno de afgelopen acht jaar al aan zeker 20.000 mensen het leven gekost.

Boko Haram (dat betekent: westers is zondig) is een soort sekte die in 2002 werd gesticht en een einde wilde maken aan alle westerse invloeden in de regio. De beweging werd op den duur uiterst gewelddadig, vooral sinds zij in 2009 onder leiding kwam van Abubakar Shekau. Tegenwoordig zien de volgelingen van de groep zich als onderdeel van Islamitische Staat. Boko Haram zou in 2016 in verschillende facties uiteengevallen zijn.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!