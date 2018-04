Puigdemont noemt handelen Spanje in Catalonië autoritair

Het bericht van Puigdemont werd opgenomen door een Duits parlementslid van de partij Die Linke. Die bezocht de voormalig premier in de gevangenis van Neumünster, meldt de BBC.

"We moeten op onze hoede blijven nu Spanje steeds meer autoritair handelt en onze rechten inperkt", aldus Puigdemont.

"We moeten op dezelfde voet door blijven gaan. Doorgaan om onze rechten geweldloos te verdedigen. Op de Catalaanse manier. Rechten die erkend zijn door de Verenigde Naties. We mogen zelf onze toekomst bepalen", vervolgt de oud-premier.

Protest

Sinds Puigdemont gevangen werd genomen, wordt er in Catalonië geprotesteerd tegen zijn arrestatie. De eerste protesten leidden tot confrontaties tussen de Spaanse oproerpolitie en demonstranten.

Ook zondag gingen mensen in Catalonië weer de straat op.

Opgepakt

Puigdemont werd 25 maart gearresteerd door de Duitse grenspolitie toen hij het land binnenkwam vanuit Denemarken. Spanje had die dag een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem.

Spanje hoopt nu dat de Catalaan wordt uitgeleverd door Duitsland. Zo ver is het nog niet. Binnenkort neemt een Duitse rechter daar een beslissing over.

België

Nadat het uitroepen van een onafhankelijk Catalonië vorig jaar oktober was mislukt door hard ingrijpen van de Spaanse overheid, vluchtte Puigdemont met vijf andere Catalaanse regeringsleiders het land uit.

Hij verbleef al enkele maanden samen met vier andere Catalaanse politici in België. Een andere politicus is in Schotland. Zij worden in Spanje vervolgd voor rebellie. Op rebellie staat in Spanje een maximale gevangenisstraf van 25 jaar.

