Rusland beschuldigt Britten Skripal-zaak te gebruiken om WK te verplaatsen

De woordvoerder deed haar uitspraken in een interview met de Russische zender Channel 5 TV, dat meldt de BBC.

"Ze zullen er alles aan doen. Het enige waar ze aan denken is voetbal. De bal mag van hen het Russische gras niet raken", aldus de woordvoerder.

Groot-Brittannië heeft kort nadat het land Rusland beschuldigde van het vergiftigen van de Rus Skripal en zijn dochter Yulia al aangekondigd geen diplomatieke afvaardiging naar Rusland te sturen deze zomer. Over het terugtrekken van het Engelse elftal is nooit gesproken.

Diplomaten

Sinds Groot-Brittannië Rusland beschuldigd heeft van de vergiftiging, is er een diplomatieke rel ontstaan. De Britse Premier Theresa May kondigde eerst aan 23 Russische diplomaten uit te zetten. Rusland beantwoordde dat met een uitzetting van hetzelfde aantal Britten.

Afgelopen week besloten veel Europese en Noord-Amerikaanse landen Groot-Brittannië te steunen en een of meerdere Russische diplomaten de deur te wijzen. Daarop deed Rusland weer hetzelfde met diplomaten uit de betreffende landen. Daarnaast werden nog meer Britten uitgezet.

Brief

Zaterdag stuurde de Russische ambassade in Londen een brief naar de Britse regering met daarop veertien vragen over de zaak. Dat meldt het Russische persbureau Tass.

De belangrijkste vragen die erop staan zijn "Waarom mochten Russische diplomaten geen consulaire bijstand geven aan zieke Russische staatsburgers?" en "Hoe weten jullie dat het gif novichok is en waar het vandaan komt?".

De Russen vragen zich ook af hoe het kan dat er zo snel een tegengif was om de getroffenen te behandelen.

Vergiftiging

Skripal ligt nog altijd in een Brits ziekenhuis nadat hij werd vergiftigd met een zenuwgas. Hij is in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel.

Zijn dochter, die ook vergiftigd werd, is wel buiten levensgevaar. Het is echter nog onduidelijk of de vergiftiging blijvende schade heeft aangericht bij beide Skripals.

Beiden werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury. Vader en dochter werden gevonden door agent Nick Bailey, die ook enige tijd in het ziekenhuis lag als gevolg van het gif.

