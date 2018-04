Syrische rebellen laten gewonden vertrekken uit Douma na akkoord met Russen

De gewonde burgers worden verplaatst naar Idlib in het Noorden van Syrië. Die stad is ook onder controle van de rebellen. Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta waar de rebellen nog niet zijn verdreven door de regeringstroepen van Bashar al-Assad.

Tijdens de onderhandelingen is ook geprobeerd om afspraken te maken over de overgave van Douma. Als de rebellen zich overgeven hoeft de stad niet te worden aangevallen. Als ze dat niet doen, dan volgt er een stormloop van het Syrische leger.

Jaish al-Islam is de laatste rebellengroep die nog stand houdt in Oost-Ghouta. Andere groeperingen hebben eerder in maart al gekozen om te vertrekken nadat de troepen van Assad en de Russen een groot offensief begonnen.

De rebellen willen niet onderhandelen over een vertrek van burgers die niet gewond zijn.

