Staat New York scherpt wapenregels aan voor daders huiselijk geweld

De gouverneur van New York Andrew Cuomo zegt in een verklaring dat een wet is aangepast die ervoor zorgt dat veroordeelden niet alleen handwapens maar alle vuurwapens moeten overdragen.

"New York loopt wederom voorop in het voorkomen van wapengeweld met deze hervorming die is gebaseerd op gezond verstand", stelt Cuomo. "Er is een duidelijk verband tussen vuurwapengeweld en huiselijk geweld. Deze wet doet daar wat aan."

Na de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012, waarbij 26 doden vielen, werden veroordeelden van huiselijk geweld al gedwongen om alle handwapens in te leveren. Die regels worden nu aangescherpt en bovendien zorgt de wet ervoor dat iemand die voor bepaalde misdaden is veroordeeld, geen vergunning voor een wapen kan krijgen of vernieuwen.

In 2016 werden in de staat New York bij 35 moordzaken in huiselijke kring vuurwapens gebruikt.

Vermont

Vrijdag werd in de staat Amerikaanse staat Vermont een strenge wapenwet aangenomen. Vermont geldt als 'wapenvriendelijke' staat, maar de Republikeinse gouverneur was blij met de wetswijziging.

De zogeheten 'bump stocks' zijn door de nieuwe wet verboden, achtergrondcontroles worden strenger, de leeftijdsgrens om een wapen te kopen gaat omhoog en het maximum aantal kogels in een magazijn gaat naar beneden.

Protest

Uit protest tegen de nieuwe wapenwet hebben mensen meer dan duizend magazijns uitgedeeld aan voorbijgangers. Ze hopen zo de gouverneur over te halen de wapenwet niet te ondertekenen.

Een vergelijkbare wetswijziging werd eerder dit jaar al aangenomen in Florida. In die staat kwamen zeventien mensen om het leven bij een schietpartij op een middelbare school in Parkland.

Sinds die schietpartij is de discussie over wapengebruik in de Verenigde Staten weer toegenomen.

