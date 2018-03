Familie: 'Fotomodel Ivana Smit werd misbruikt voor val van balkon'

Het 18-jarige model overleed begin december. Volgens de lokale politie overleed zij als gevolg van de val van het balkon en was de val een ongeluk.

De familie trekt deze lezing echter in twijfel. Mogelijk was zij al overleden voordat zij viel of werd zij van het balkon geduwd.

Een hernieuwde sectie op het lichaam in februari wees uit dat Smit al letsel had opgelopen voor haar val. Bovendien werd er weinig bloed aangetroffen op de plek waar zij neerkwam.

Veel drugs

Smit was die nacht op bezoek in de hotelkamer van een Amerikaans echtpaar. Diekstra stelt in De Telegraaf dat uit onderzoek blijkt dat Smit seks heeft gehad met de man. Uit het feit dat er hoge doseringen drugs zijn aangetroffen in haar bloed, maakt de familie op dat zij vrijwel zeker seks tegen haar wil heeft gehad.

Zij zou niet meer wilsbekwaam zijn geweest. "In Nederland kun je strafrechtelijk worden vervolgd wanneer je seksuele handelingen pleegt bij iemand die in een toestand van bewusteloosheid of verminderd bewustzijn verkeert", stelt Diekstra in de krant.

Op verzoek van de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra begon het Nederlandse Openbaar Ministerie eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Smit. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek komt.

