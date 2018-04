VN wil onderzoek naar zestien doden tijdens demonstratie Gazastrook

Vrijdag kwamen zeker zestien Palestijnen om het leven. Het aantal gewonden bij de Mars van de terugkeer, zoals het protest heet, is opgelopen tot 1.100. Volgens de Palestijnen zijn er zelfs 1.400 gewonden.

De Verenigde Naties zijn bang dat de demonstraties in Gaza nog meer uit de hand gaan lopen dan vrijdag al het geval was. Dat zegt VN-medewerker Taye-Brook Zerihoun,

Zerihoun roept Israël op zich te houden aan de internationale mensenrechten en kinderen te beschermen. De Palestijnse autoriteiten zeggen namelijk dat er drie kinderen zijn omgekomen.

Terugkeer

De demonstratie is gestart voor "het recht op terugkeer" van Palestijnse vluchtelingen. Israël wil niet dat deze vluchtelingen terugkeren, omdat de Joodse bevolking dan niet meer in de meerderheid is in het land.

Er waren zo'n 30.000 deelnemers aan de demonstratie.

Israëlische militairen schoten gericht op mensen die onrust veroorzaakten, zoals het leger vrijdag ook had aangekondigd. Daardoor zijn dus zestien mensen gedood.

Demonstranten gooiden brandende autobanden, molotovcocktails en stenen naar de militairen.

De protesten zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen vieren 15 mei als Dag van de Catastrofe omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de eerste oorlog in het Midden-Oosten in 1948.

