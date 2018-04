Ophef om door agenten doodgeschoten zwarte man in Verenigde Staten

De dood van Stephon Clark in Sacramento heeft geleid tot dagenlange protesten. Agenten schoten hem eerder deze maand neer. Ze waren afgekomen op een melding over een man die autoramen insloeg. Clark vluchtte vervolgens naar de tuin van zijn grootmoeder, waar de politie twintig kogels op hem afvuurde.

De agenten meenden volgens de politie dat Clark was gewapend. Op beelden van een bodycam is volgens The New York Times te horen dat een agent herhaaldelijk ''vuurwapen'' schreeuwt en vrijwel onmiddellijk begint te schieten. Clark bleek later alleen een telefoon bij zich te hebben.

De familie liet na de dood van de man zelf lijkschouwing uitvoeren. Een expert concludeerde dat hij is geraakt door acht kogels, die geen van allen via de voorkant het lichaam binnendrongen. Dat toont volgens de advocaat van de familie aan dat Clark geen bedreiging vormde en stierf onder ''dubieuze omstandigheden''.

