Weduwe van dader schietpartij Orlando vrijgesproken van betrokkenheid

Een jury oordeelde vrijdag dat de 31-jarige Noor Salman niet schuldig is. Bij een veroordeling had de Amerikaanse een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen.

Het lokale WKMG-TV bericht dat haar handen trilden voordat de uitspraak werd voorgelezen. De verdediging had betoogd dat schutter Omar Mateen (29) geen reden had om zijn echtgenote in vertrouwen te nemen over zijn plannen, omdat hij haar niet respecteerde en zij zijn ''extremistische ideologie'' niet deelde.

Mateen, een Amerikaan van Afghaanse afkomst, werd in een vuurgevecht met de politie gedood. Tijdens de urenlange moordpartij betuigde Mateen zijn solidariteit met een extremist van al-Nusra en Islamitische Staat (IS). Op dat moment was Salman thuis met hun 3-jarige zoon.

Beschuldigingen

Aanklagers claimen dat Salman wist dat haar echtgenoot naar IS-wervingsfilmpjes keek en een vuurwapen had gekocht. Ook zou ze weten dat Mateen drie mogelijk locaties voor zijn aanslag had onderzocht.

Het bloedbad in homonachtclub Pulse, inmiddels bijna twee jaar geleden, gold destijds als de dodelijkste schietpartij in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat tragische 'record' sneuvelde al na een jaar. Toen vielen 58 doden toen een man vanuit zijn hotelkamer het vuur opende op concertgangers in Las Vegas.

