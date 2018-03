Meerdere doden en gewonden bij Palestijns protest in Gazastrook

Israëlische militairen schoten bewust op Palestijnen, zoals het leger vrijdag ook had aangekondigd.

Volgens berichten in de Palestijnse media kwamen meer dan 20.000 mensen naar de protestmars. De radicaal-islamitische Hamas wilden met de actie een ''recht op terugkeer" ondersteunen voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen in wat nu Israël is. Israël verwerpt een terugkeer naar hun eigen grondgebied.

De protesten zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen vieren 15 mei als Dag van de Catastrofe omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de eerste oorlog in het Midden-Oosten in 1948.

Terugkeer

Het protest is onder andere georganiseerd door de radicale Hamas-beweging, die aanspraak maakt op het recht van terugkeer van de honderdduizenden gevluchte Palestijnen en hun nakomelingen. Israël wijst terugkeer af omdat dan de Joodse bevolking de meerderheid zou verliezen.

Het land heeft diverse maatregelen genomen in verband met de protesten. Zo zijn ongeveer honderd sluipschutters langs de grens geposteerd en is prikkeldraad aangebracht. De demonstranten willen bij de grens een tentenkamp inrichten.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman waarschuwde de Palestijnen niet te dicht bij het grenshek te komen. ''Iedereen die het hek nadert, riskeert zijn leven'', aldus de bewindsman.

