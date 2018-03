Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit in affaire vergiftiging Skripal

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft vrijdag te horen gekregen dat de twee diplomaten binnen twee weken Rusland moeten verlaten. Volgens de ambassadeur is het "een klap", maar kan de ambassade wel blijven functioneren.

Voor minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok komt de reactie van Rusland niet als een verrassing. We zitten in deze situatie vanwege de aanslag met een chemisch wapen in Salisbury. We blijven dan ook herhalen dat Rusland hierover duidelijkheid moet geven en mee moet werken aan het OPCW onderzoek dat nu loopt."

"Deze boodschap heeft de Nederlandse ambassadeur vandaag ook nogmaals in Moskou herhaald. Ik leef erg met deze diplomaten en hun families mee die nu opeens afscheid moeten nemen van vrienden en collega's", aldus Blok.

Andere landen

Eerder op de dag zijn 59 ambassadeurs uit meerdere westerse landen ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland omdat ze "onvriendelijke stappen" zouden hebben ondernomen. Het gaat naast Nederland onder meer om Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en België.

Rusland maakte donderdag al bekend dat hetzelfde aantal diplomaten uitgezet wordt als dat de westerse landen deden, namelijk 150 in totaal.

Zo wordt zestig Amerikaanse diplomaten de deur gewezen en sluit het land het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg. De Amerikaanse diplomaten moeten uiterlijk 5 april het land verlaten en het consulaat moet uiterlijk zaterdag het werk staken.

Rusland neemt ook aanvullende maatregelen tegen Groot-Brittannië. De Britse ambassadeur kreeg te horen dat de diplomatieke missie in het land binnen een maand moet worden ingekrompen tot de omvang van haar Russische tegenhanger in het Verenigd Koninkrijk.

Vergiftiging

Skripal ligt nog altijd in een Brits ziekenhuis nadat hij werd vergiftigd met een zenuwgas. Hij is in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel.

Zijn dochter, die ook vergiftigd werd, is wel buiten levensgevaar. Het is echter nog onduidelijk of de vergiftiging blijvende schade heeft aangericht bij beide Skripals.

Beiden werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury. Vader en dochter werden gevonden door agent Nick Bailey, die ook enige tijd in het ziekenhuis lag als gevolg van het gif.

