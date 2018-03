Zeker zeventien doden bij busongeluk Turkije

Ook zouden er tientallen gewonden zijn na het ongeval. Ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De bus vloog in brand nadat de chauffeur de macht over het stuur was verloren en de bus een lantaarnpaal had geraakt.

In de bus was plaats voor veertien passagiers, maar tijdens het ongeluk zaten er meer dan vijftig migranten in de bus. Veel van hen waren afkomstig uit Afghanistan en Pakistan.

Achter het verongelukte voertuig reed een andere bus, waarin eveneens migranten zaten, en die raakte slachtoffers die uit de vooraan rijdende bus vielen.

