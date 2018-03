Duizenden Palestijnen bijeen voor protest in de Gazastrook

Het protest is georganiseerd door de radicale Hamas-beweging, die aanspraak maakt op het recht van terugkeer van de honderdduizenden gevluchte Palestijnen en hun nakomelingen.

Het is de bedoeling dat er tot 15 mei dagelijks wordt gedemonstreerd. Israël wijst terugkeer af omdat dan de Joodse bevolking de meerderheid zou verliezen.

Het land heeft diverse maatregelen genomen in verband met de protesten. Zo zijn ongeveer honderd sluipschutters langs de grens geposteerd en is prikkeldraad aangebracht. De demonstranten willen bij de grens een tentenkamp inrichten.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman waarschuwde de Palestijnen niet te dicht bij het grenshek te komen. ''Iedereen die het hek nadert, riskeert zijn leven'', aldus de bewindsman.

Dode

In de Gazastrook is vrijdag een man om het leven gekomen door een granaat die Israël heeft afgevuurd. Nog een tweede persoon raakte gewond, meldt het ministerie van Gezondheid in Gaza.

Het incident vond plaats in de buurt van Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. Het is niet duidelijk of de slachtoffers meededen aan het protest. Het ministerie van Gezondheid zegt dat het dodelijke slachtoffer een 27-jarige boer is, die volgens plaatsgenoten op het land aan het werk was.

Het Israëlische leger bevestigt het incident, maar meldt dat de twee personen zich verdacht gedroegen bij het veiligheidshek. "Een tank vuurde op hen."