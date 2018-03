Rusland sluit Amerikaans consulaat Sint-Petersburg en zet diplomaten uit

Rusland reageert zo op de Amerikaanse uitwijzing van Russische diplomaten vanwege de affaire rondom de vergiftiging van de voormalig dubbelspion Sergei Skripal. De diplomaten moeten uiterlijk 5 april het land verlaten en het consulaat moet binnen twee dagen het werk staken.

Washington nam eerder het besluit om zestig Russsiche diplomaten uit te zetten. Tevens sluiten de Amerikanen het Russische consulaat in Seattle. Ook andere Westerse landen hebben Russische diplomaten uitgezet, waaronder Nederland. In totaal moeten ongeveer 150 Russische diplomaten vertrekken.

In totaal wil Moskou eenzelfde aantal diplomaten uitzetten. De Russische tegenmaatregelen berusten volgens Lavrov op "wederkerigheid". "Ze omvatten de uitwijzing van een gelijkwaardig aantal diplomaten", stelde de minister.

Nederland heeft nog niets vernomen van Rusland over vergeldingsmaatregelen voor de uitzetting van twee Russische inlichtingenmensen, die eind volgende week het land moeten hebben verlaten.

Dialoog

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat het besluit van Rusland aantoont dat het land geen interesse heeft in dialoog over de kwestie. Hoewel het besluit niet als een verrassing komt voor het ministerie, wordt het wel als "onrechtvaardig" gezien door de Amerikanen.

Het ministerie benadrukt over het recht te beschikken om actie te ondernemen na de uitzetting van zijn diplomaten. Er wordt nog gekeken naar de mogelijke opties.

Het Witte Huis laat in een reactie weten niet verbaasd te zijn door het besluit. "We hadden hierop gerekend. Dit maakt de verhoudingen tussen Rusland en de Verenigde Staten nog slechter.

Skripal

Skripal ligt nog altijd in een Brits ziekenhuis nadat hij werd vergiftigd met een zenuwgas. Hij is in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel. Met zijn dochter Yulia, die ook vergiftigd werd, gaat het steeds beter. Verschillende bronnen hebben tegen de BBC gezegd dat ze bij bewustzijn is en praat.

Beide werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury. Vader en dochter werden gevonden door agent Nick Bailey.

Ook Bailey werd ernstig ziek, maar kon een week geleden het ziekenhuis verlaten. "Mensen vragen me hoe ik me voel, maar er zijn echt geen woorden om uit te leggen hoe ik me nu voel," zei hij in een verklaring.

Koude Oorlog

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres waarschuwt dat de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden. Volgens Guterres zijn "communicatiemechanismen en controle" nodig om verdere escalatie te voorkomen.

De hoogste baas van de VN zei dit tegen journalisten. Volgens Guterres lijkt de situatie "in veel opzichten op wat we tijdens de Koude Oorlog hebben meegemaakt." Hij zei zich grote zorgen te maken.

OPCW

Lavrov heeft tevens gevraagd om overleg met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) aankomende dinsdag. De OPCW heeft monsters van het gebruikte middel bij de vergiftiging van Skripal in onderzoek. De uitkomst daarvan zal op zijn vroegst pas volgende week naar buiten komen.

