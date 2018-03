Dochter dubbelspion Skripal buiten levensgevaar na vergiftiging

"Ik ben blij om te kunnen zeggen dat de gezondheid van Yulia Skripal is verbeterd", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. "Haar lichaam reageert goed op de behandeling." Wel moet ze nog 24 uur per dag onder controle blijven.

De toestand van de 66-jarige Skripal is nog altijd kritiek en stabiel te noemen. Het is echter nog onduidelijk of de vergiftiging blijvende schade heeft aangericht bij beide Skripals. Eerder werd bekend dat het zenuwgas mogelijk de hersencapaciteit hebben aangetast.

Skripal en zijn dochter werden zondagmiddag 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury. De twee werden gevonden door agent Nick Bailey.

Ook Bailey werd ernstig ziek, maar kon een week geleden het ziekenhuis verlaten. "Mensen vragen me hoe ik me voel, maar er zijn echt geen woorden om uit te leggen hoe ik me nu voel," zei hij in een verklaring.

