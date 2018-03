'Franse oud-president Sarkozy voor de rechter wegens machtsmisbruik'

De advocaat van Sarkozy was donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De oud-president werd vorige week door de Franse justitie aangeklaagd voor het illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne in 2007. Geld voor deze campagne zou deels afkomstig zijn van de toenmalige Libische leider Muammar Kaddafi.

Het is niet de eerste keer dat Sarkozy het doelwit van justitieel onderzoek is. In 2017 moest hij voorkomen over de vermoedelijk illegale financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012.

Sarkozy was destijds lid van de centrumrechtse partij UMP en was president van Frankrijk van 2007 tot 2012. Hij verloor de verkiezingen van 2012 van de socialist François Hollande.