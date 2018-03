Zeker 68 doden na rellen en brand bij Venezolaans politiebureau

Tientallen gedetineerden zijn vermoedelijk door het inademen van rook omgekomen in hun cel, meldt de BBC. Onder de doden zijn mogelijk ook vrouwen en kinderen die op bezoek waren.

Het incident vond plaats in de stad Valencia, ten westen van hoofdstad Caracas. De brand was ontstaan nadat gevangenen in opstand waren gekomen en matrassen in brand hadden gezet.

Traangas

De politie moest traangas inzetten om familieleden van de gedetineerden uiteen te drijven die zich bij het politiebureau hadden verzameld toen het nieuws over de brand bekend werd. Een agent werd in het tumult in zijn been geschoten.

Gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn berucht vanwege geweldsproblemen. Ze zitten veelal overvol.

