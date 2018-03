Weer een minister weg uit regering Trump

Volgens Amerikaanse media was Trump al langer ontevreden over Shulkin. De positie van de 58-jarige Shulkin was volgens bronnen onhoudbaar geworden. Er werd al een hele tijd gespeculeerd over de toekomst van Shulkin als minister, waardoor het storend werd.

Shulkin kwam negatief in het nieuws omdat hij tijdens reizen naar Londen en Denemarken kaartjes accepteerde voor het tennistoernooi Wimbledon. Ook zou hij zijn medewerkers hebben laten liegen zodat zijn vrouw kon reizen op kosten van de regering.

In een verklaring zei Trump dat hij alle waardering had voor het werk van Shulkin. "Hij is een voorvechter geweest voor veteranen door heel het land en ik ben dankbaar voor zijn diensten."

Presidentsdokter

Robert Wilkie, onderminister van Defensie, neemt tijdelijk de honneurs waar als minister van Veteranenzaken. Trump zal Jackson, die al sinds George W. Bush de presidentsdokter is, binnenkort nomineren als de nieuwe minister.

Jackson is een achteradmiraal bij de Amerikaanse marine, vergelijkbaar met de rang schout-bij-nacht in Nederland, en als presidentsdokter de persoonlijke lijfarts van Trump. "Als admiraal is Jackson hooggekwalificeerd en goed getraind. In dienst van ons land heeft hij met eigen ogen gezien welke geweldige opofferingen onze veteranen hebben gedaan. Hij weet als geen ander hoeveel ons geweldige land bij hen in het krijt staat", lichtte Trump zijn keuze als nieuwe minister van Veteranenzaken toe.

Het vertrek van Shulkin is de zoveelste wijziging in de regering van Trump. Eerder deze maand moest Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken nog het veld ruimen. Niet eerder wisselde het personeelsbestand van een Amerikaans presidentschap zo snel als onder Trump.

