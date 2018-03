Russische ex-spion Skripal is mogelijk thuis vergiftigd

De hoogste concentratie gif is volgens de politie gevonden bij de deur van het huis van Skripal in het Engelse Salisbury. Het onderzoek richt zich nu vooral op de locatie in en rond het huis.

Skripal (66) en zijn dochter Yulia (33) werden op 4 maart bewusteloos op een bank in het centrum van Salisbury gevonden. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novichok.

De slachtoffers liggen sindsdien in kritieke maar stabiele toestand in een ziekenhuis. Door de zenuwgas zijn hun hersenen mogelijk permanent beschadigd, aldus een Britse rechter.

Verantwoordelijk

Rusland ontkent elke verantwoordelijkheid voor de aanval. De Britse premier Theresa May en leden van haar kabinet hebben gezegd dat er "geen twijfel" over bestaat dat Rusland betrokken was bij de aanslag.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog geen bewijzen voor die stelling openbaar gemaakt. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft monsters van het gebruikte middel in onderzoek. De uitkomst daarvan zal op zijn vroegst pas volgende week naar buiten komen.

Sinds de aanslag hebben 26 landen, waaronder Nederland, uit protest circa 130 Russische diplomaten uitgewezen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson stelt woensdag dat Rusland de internationale reactie op de zenuwgasaanval heeft onderschat.

