Duizenden mensen herdenken in Parijs vermoorde Holocaust-overlevende

Bij de mars waren naast enkele duizenden mensen ook enkele hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Zo waren minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, burgemeester Anne Hidalgo van Parijs en andere prominente politici bij de herdenking in het oosten van de Franse hoofdstad.

De vrouw was vrijdag dood aangetroffen in haar in brand gestoken flat in Parijs. De politie gaat uit van een antisemitisch motief voor de moord. De gewelddadige dood van de 85-jarige Joodse heeft daarom niet alleen in Frankrijk, maar ook wereldwijd ophef veroorzaakt.

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de moord, onder wie een buurman.

De overkoepelende organisatie van de Joodse instellingen in Frankrijk (Crif) had opgeroepen tot de herdenkingsmars.

Razzia

De vermoorde Mireille Knoll wist als kind te ontsnappen aan een beruchte razzia in 1942, waarbij de Parijse politie meer dan dertienduizend Joden oppakte en gevangenzette in een wielerstadion, voordat ze werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen.

Meer dan vierduizend van hen waren kinderen. Minder dan honderd Joden die in het stadion hadden gezeten overleefden de kampen.