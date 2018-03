Rechtbank India geeft voor het eerst levenslange celstraffen voor mensenhandel

De man en de vrouw, die getrouwd waren, runden het bordeel in het oosten van het land in de stad Gaya.

Het duo werd schuldig bevonden op basis van getuigenissen van vier van de negen meisjes die gered waren bij een politie-inval in het bordeel in 2015. Levenslang is de maximumstraf die gegeven kan worden voor mensenhandel in India.

Volgens de aanklager in de zaak gebeurt het niet vaak dat slachtoffers van seksueel misbruik een verklaring afleggen. De rechtbank heeft de slachtoffers daarom vergoedingen van omgerekend 7.000 dollar toegekend omdat ze "dapper genoeg waren om te getuigen".

In India is seksueel misbruik een groot probleem. Zo was eerder dit jaar nog grote woede ontstaan over de verkrachting van een acht maanden oude baby in Shakurbasti, in het noordwesten van New Delhi.

Volgens de overheid zijn in 2016 minder dan de helft van de achtduizend mensenhandelzaken voor de rechter gekomen. In 28 procent van de gevallen is iemand veroordeeld.