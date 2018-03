Ook Luxemburg en Slowakije roepen ambassadeur terug uit Moskou

Luxemburg wijst geen Russische diplomaten uit, zoals veel andere landen hebben gedaan.

''De regering van Luxemburg veroordeelt de aanslag en deelt de analyse van Groot-Brittannië dat zeer waarschijnlijk de Russische Federatie verantwoordelijk is voor die daad en dat er geen andere plausibele verklaring is",' aldus een verklaring van het Luxemburgse ministerie van Buitenlandse Zaken. Malta komt woensdag met een soortgelijk statement.

Dinsdag zetten Italië en België allebei een al Russische diplomaat het land uit. De NAVO zette zeven functionarissen uit Rusland uit. Maandag moesten zestig Russische diplomaten de Verenigde Staten verlaten en ook in veertien Europese landen moesten Russische vertegenwoordigers het land uit.

Ook Nederland zette twee Russische diplomaten uit. Ze hebben sinds maandag twee weken de tijd om het land te verlaten.

Betrokkenheid

Rusland blijft elke betrokkenheid bij de aanslag op Skripal ontkennen.

Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart in bewusteloze toestand aangetroffen in het Engelse Salisbury. Volgens de Britse regering werden zij vergiftigd met het zenuwgas novichok en liggen zij sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De Britse premier Theresa May en leden van haar kabinet hebben gezegd dat er "geen twijfel" over bestaat dat Rusland betrokken was bij de aanslag.

