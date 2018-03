VS beëindigt speciale status voor vluchtelingen uit Liberia

"Liberia kent geen gewapende conflicten meer en heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het herstel van stabiliteit en democratisch bestuur", aldus een uit het Witte Huis afkomstige notitie van Trump.

Vluchtelingen uit Liberia kwamen in het verleden in aanmerking voor een tijdelijk vluchtelingenstatus of een uitstel van de verplichte terugkeer sinds maart 1991 wegens burgeroorlogen, slechte politieke en economische omstandigheden en de uitbraak van ebola in het land in 2014.

"Het land heeft zich goed hersteld van eerdere conflicten, waardoor er een samenleving is die de terugkeer van zijn landgenoten aan kan", zei Trump in de notitie. "Liberia heeft na de tragische uitbraak van ebola de opsporing van het virus enorm verbeterd en kan toekomstige uitbraken van de ziekte beter bestrijden."

De Amerikaanse regering maakte in januari bekend dat ongeveer 200.000 immigranten uit El Salvador in september 2019 het recht verliezen om in de Verenigde Staten te mogen wonen en werken. Ook zo'n 59.000 inwoners van Haïti en 5300 inwoners uit Nicaragua raken volgend jaar hun tijdelijke verblijfsvergunning kwijt. Voor ruim vijftigduizend immigranten uit Honduras geldt dat al per 5 juli 2018.

