De 43-jarige verdachte werd maandag gearresteerd in zijn huis in Everett, zei de FBI. Hij zou dinsdagmiddag voor een rechtbank in Seattle worden voorgeleid.

In een van de gevallen bij Fort McNair moest een gebouw worden geëvacueerd nadat een pakketje daar was afgeleverd. Bomexperts van het leger bevestigden dat het pakket explosieven bevatte en stelden vast dat er een lont aan was bevestigd.