Ierland, België en NAVO zetten Russische diplomaten uit om zaak Skripal

Ierland zet net als België één diplomaat uit, de NAVO zet zeven diplomaten uit. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval.

Regeringen in heel Europa, de Verenigde Staten en andere landen kondigden maandag aan meer dan honderd Russische diplomaten uit te zetten als vergelding voor de aanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter op 4 maart. Moskou heeft ontkend achter de aanslag te zitten.

''Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een ontmoeting gehad met de Russische ambassadeur en hem meegedeeld dat de accreditatie van een personeelslid met diplomatieke status wordt ingetrokken", aldus Coveny.

België wilde maandag in eerste instantie nog geen diplomaat uitzetten om de lijn met Moskou open te houden.

Maatregelen

Maandag zette de Verenigde Staten zestig Russische diplomaten uit als maatregel voor de aanslag op Skripal. Ook veertien Europese landen stuurden Russische medewerkers uit. In totaal zou het gaan om tientallen diplomaten.

De maatregelen zijn als veroordeling van de aanslag bedoeld, maar ook als steun aan het Verenigd Koninkrijk.

Ook Nederland zette twee Russische diplomaten uit. Ze hebben sinds maandag twee weken de tijd om het land te verlaten.

De Verenigde Staten heeft de zestig Russische diplomaten die het land zijn uitgezet een week de tijd gegeven om te vertrekken uit VS. Volgens de Amerikaanse regering zijn zeker twaalf van hen medewerkers van de Russische inlichtendiensten. De VS sluit ook het Russische consulaat in Seattle.

Bulgarije heeft dinsdag zijn ambassadeur in Moskou teruggeroepen. Premier Bojko Borisov wilde dit eerst niet doen, omdat hij meer bewijs wilde zien dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag op Skripal. Ook zou het terugroepen van ambassadeurs de relatie met Rusland onder druk zetten.

Ontkennen

Rusland blijft elke betrokkenheid bij de aanslag op Skripal ontkennen.

Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart in bewusteloze toestand aangetroffen in het Engelse Salisbury. Volgens de Britse regering werden zij vergiftigd met het zenuwgas novichok en liggen zij sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. Premier May en leden van haar kabinet hebben gezegd dat er "geen twijfel" over bestaat dat Rusland betrokken was bij de aanslag.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog geen bewijzen voor die stelling openbaar gemaakt. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft monsters van het gebruikte middel in onderzoek. De uitkomst daarvan zal op zijn vroegst pas volgende week naar buiten komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!