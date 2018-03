'Arrestaties om antisemitische moord op Holocaust-overlevende Parijs'

De twee, onder wie een buurman, worden verdacht van ''moord met voorbedachte rade op basis van de echte of vermoedelijke religie van het slachtoffer'', meldt de krant Le Parisien op gezag van juridische bronnen.

Ook worden de verdachten beschuldigd van diefstal en beschadiging van het eigendom van anderen.

De verdachte 29-jarige buurman van Knoll kwam in 2017 vrij uit de gevangenis na veroordeeld te zijn voor de seksuele mishandeling van een 12-jarig meisje, aldus Le Parisien.

Antisemitisme

President Emmanuel Macron zei in een reactie dat hij vastbesloten is antisemitisme in Frankrijk uit te bannen. Het land telt de grootste Joodse gemeenschap in West-Europa.

De Joodse gemeenschap in Frankrijk wijst al jaren op een toename in het aantal antisemitische incidenten. In 2015 werden 250 Joodse grafstenen vernield, enkele dagen na een aanslag op een Joodse supermarkt. De belangrijkste Franse rabbijn noemt de moord op Knoll afschuwelijk.

Razzia

Knoll wist als kind te ontsnappen aan een beruchte razzia in 1942, waarbij de Parijse politie meer dan 13.000 Joden oppakte en gevangenzette in een wielerstadion, voordat ze werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen.

Meer dan 4.000 van hen waren kinderen. Minder dan honderd Joden die in het stadion hadden gezeten overleefden de kampen.

