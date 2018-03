41 kinderen onder dodelijke slachtoffers brand Siberië

Het dodental van kinderen stond maandag nog op elf, maar er werd al gevreesd dat dit toe zou nemen. Veel van de kinderen bevonden zich op een speelplek in het complex. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan.

Volgens de minister van Volksgezondheid Veronika Skvortsova liggen er nog dertien gewonden in het ziekenhuis, onder wie een 11-jarige jongen in kritieke toestand. Hij was uit een raam gesprongen. Zijn ouders zijn bij de brand omgekomen.

Russische president Vladimir Poetin is dinsdag in Kemerovo aangekomen en bracht een bezoek aan de rampplek. Hij legde bloemen bij een provisorisch monument ter nagedachtenis van de slachtoffers.

''Waarom gebeurt dit? Vanwege enige criminele nalatigheid, vanwege slordigheid. Hoe kon dit ooit gebeuren?'', vroeg Poetin zich hardop af.

Nooduitgangen

Volgens functionarissen die de brand onderzoeken, had een beveiligingsbeambte van het Russische winkelcentrum waar meer dan zestig mensen omkwamen, het omroepsysteem uitgeschakeld. Ook waren nooduitgangen van het gebouw geblokkeerd.

De politie heeft inmiddels vier mensen gearresteerd na de brand. Onder de arrestanten zouden ook de directeur van het winkelcentrum zijn en twee medewerkers van het bedrijf dat het brandalarm voor het winkelcentrum verzorgt.

