Pornoactrice Clifford klaagt advocaat Trump aan wegens laster

De advocaat, Michael Cohen, wordt beschuldigd van laster omdat hij de geloofwaardigheid van Clifford in twijfel zou hebben getrokken.

Volgens de advocaat van de actrice wilde Cohen doen geloven "dat mevrouw Clifford een leugenaar is''.

60 Minutes

Op zondag zei Clifford in een uitzending van het CBS-programma 60 Minutes dat ze is bedreigd om de affaire stil te houden. Clifford zegt dat zij en haar dochter zijn bedreigd zodat ze haar mond zou houden over het feit dat ze seks heeft gehad met Trump. Ruim 22 miljoen mensen keken naar de uitzending.

Trump gelooft niet dat ze is bedreigd om haar zover te krijgen dat ze hem met rust zou laten. Dat meldde het Witte Huis als reactie op het interview.

In het zondag uitgezonden interview vertelde de pornoactrice over de seksuele ontmoeting die zij met Trump in 2006 op een golfresort zou hebben gehad. Ze zegt dat ze in 2016 een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump heeft getekend en daar 130.000 dollar voor kreeg.

Trump heeft altijd ontkend een affaire met haar te hebben gehad. Dat deed hij maandag via het Witte Huis opnieuw.

