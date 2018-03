Tsjechië gaat herkomst zenuwgas aanslag spion in Groot-Brittannië onderzoeken

De Russische autoriteiten hebben eerder geopperd dat het middel mogelijk afkomstig is uit het Centraal-Europese land.

"De president heeft BIS opgedragen om uit te zoeken of het zenuwgas novichok is ontwikkeld of opgeslagen op Tsjechisch grondgebied, in industriële of wetenschappelijke faciliteiten'', meldt de woordvoerder van Zeman.

Het onderzoek volgt op de "herhaaldelijke Russische beschuldigingen tegen Tsjechië''.

De Russische suggestie dat het in Salisbury gebruikte zenuwgas mogelijk uit Tsjechië komt, heeft daar geleid tot wrevel. "De Russen hebben alle grenzen overschreden toen ze zeiden dat het giftige middel novichok mogelijk van ons afkomstig was'', zei premier Andrej Babis. "Dat is absoluut onwaar.''

Aanslag

De Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart in bewusteloze toestand aangetroffen in het Engelse Salisbury. Volgens de Britse regering werden zij vergiftigd met het zenuwgas novichok en liggen zij sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. Premier May en leden van haar kabinet hebben gezegd dat er "geen twijfel" over bestaat dat Rusland betrokken was bij de aanslag.

Maandag hebben meerdere landen laten weten Russische diplomaten uit te zetten. In totaal hebben meerdere landen uit de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada tientallen Russen de deur gewezen.

