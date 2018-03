VS en Europa zetten massaal Russische diplomaten uit vanwege aanslag op Skripal

Dat heeft EU-voorzitter Donald Tusk maandagmiddag gemeld. De landen veroordelen op deze manier de aanslag met het gif novichok op de Russische ex-spion Skripal. Ook zijn de besluiten bedoeld als steun aan het Verenigd Koninkrijk.

De Eupese Raad heeft donderdag besloten tot het massaal uitzetten van de diplomaten. De EU meent dat er geen enkele andere logische verklaring is voor de aanslag op Skripal dan dat Rusland er achter zou zitten.

Duitsland wijst vier Russische diplomaten uit. Ook Polen wijst vier diplomaten uit en Oekraïne dertien. Nederland wijst twee Russische diplomaten uit, maakte premier Mark Rutte bekend.

De Britse premier Theresa May zette vorige week al 23 Russische diplomaten het Verenigd Koninkrijk uit. Moskou reageerde door evenveel Britten het land uit te wijzen.

Serieus risico

"De werking van het chemisch wapen is daarnaast een serieus risico voor de volksgezondheid', stelt Rutte in een verklaring op Facebook. "Een dergelijke aanval is niet te tolereren, voor geen enkel soeverein land."

Volgens Rutte raakt de aanslag op Skripal "niet alleen het Verenigd Koninkrijk, maar ons allemaal. Dit soort aanslagen mag zich niet herhalen, niet in het Verenigd Koninkrijk, nergens in Europa. We staan allemaal pal achter de oproep aan Rusland om openheid van zaken te geven over chemische wapens."

Zenuwgas

Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart in bewusteloze toestand ontdekt in het Engelse Salisbury. Zij bleken vergiftigd met zenuwgas en liggen in het ziekenhuis. Rusland ontkent elke betrokkenheid.

Moskou stelt dat de Britten die uit de Europese Unie wil stappen, de kwestie Skripal misbruiken om de de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

Ambassadeurs

Eerder op maandag riepen vier EU-landen de Russische ambassadeur in hun land op het matje over de kwestie.

Het waren Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze Europese landen hebben alle vier een grens met Rusland. Op de Europese top van afgelopen week is afgesproken dat EU-landen als steun aan de Britten stappen tegen Rusland gaan ondernemen.