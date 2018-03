Egyptische stembureaus voor presidentsverkiezingen geopend

Een van de eerste kiezers die is opgekomen, was president Abdel Fattah al-Sisi die naar verwachting wordt herkozen. Er is één andere kandidaat, Moussa Mustafa Moussa, maar hij is een rekwisiet voor de herverkiezing van al-Sisi.

Naar schatting zestig miljoen Egyptenaren kunnen hun stem uitbrengen. Het zijn de derde presidentsverkiezingen sinds de val van de autocraat Hosni Mubarak in 2011.

De opkomst wordt vermoedelijk weer laag. Presidentsverkiezingen zijn in Egypte sinds de militaire staatsgreep in 1952 niet spannend geweest, met uitzondering van die in 2012 toen er voor het eerst democratisch een burger tot president werd gekozen, Mohamed Mursi.

Hij is in 2013 afgezet door de militair al-Sisi, die vervolgens in de presidentsverkiezingen van 2014 97 procent van de stemmen kreeg.