Pornoactrice stelt dat ze werd bedreigd om affaire met Trump stil te houden

In haar eerste televisieinterview sinds ze naar buiten trad over de vermeende affaire stelt Clifford dat ze zeven jaar geleden op een parkeerplaats in haar auto werd aangesproken door een man.

"Ik was onderweg naar de fitness met mijn dochtertje en op de parkeerplaats kwam een man naar ons toelopen", beschrijft Clifford de situatie in het interview bij 60 Minutes van de Amerikaanse zender CBS. "Laat Trump met rust. Vergeet het verhaal, zei hij. En op dat moment keek hij naar achteren naar mijn dochtertje en zei: dat is een prachtig klein meisje. Het zou zonde zijn als haar of haar moeder iets zou overkomen."

Direct na die dreigende woorden was de man weer weg zei Clifford die naar eigen zeggen stond te "klepperen" van angst.

In die tijd, in 2011, had Clifford een deal gesloten met het Amerikaanse tijdschrfit In Touch om haar verhaal te doen over de affaire met Trump. Ze zou daar 15.000 dollar voor krijgen. Die deal zou niet zijn doorgegaan omdat Trumps advocaat Michael Cohen dreigde met een rechtszaak als het verhaal gepubliceerd zou worden.

Rechtszaak

Clifford is in een rechtszaak verwikkeld met Trump om een geheimhoudingsverklaring die ze tekende ongedaan te maken. Volgens Clifford is het document sowieso niet rechtsgeldig, omdat Trump het nooit getekend heeft. Dat wil de actrice officieel laten maken door de rechtbank. Zo probeert ze te voorkomen dat Trumps advocaat Cohen haar kan aanklagen als ze iets over de affaire zegt.

De actrice heeft van Cohen wel 130.000 dollar gekregen om haar mond te houden over een seksuele affaire die ze heeft gehad met Trump. Cohen bevestigde in februari de betaling te hebben gedaan, maar zei dat Trump er niets mee te maken had.

Het zwijggeld is vlak voor de verkiezingen in 2016 aan Clifford betaald. Cohen had te horen gekregen dat de actrice het verhaal naar buiten wilde brengen, om dat te voorkomen heeft hij haar betaald. Toen dat in januari bekend werd, ontkende de actrice nog seks te hebben gehad met Trump.

Clifford zegt nu dat ze een affaire met Trump had vlak na de geboorte van Barron, de nu elfjarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania. Het begon tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe, Nevada in 2006 en de relatie duurde tot 2007, volgens Clifford. Donald Trump heeft de affaire altijd ontkend.

