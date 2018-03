Zeker 48 doden door brand in winkelcentrum Siberië

Volgens het Russische persbureau Tass zijn er nog tientallen mensen vermist, onder wie waarschijnlijk veel kinderen.

De brand brak zondagmiddag lokale tijd uit op de vierde etage van het winkelcentrum bij een speelplek, hierbij stortte het dak in. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. Er vielen tientallen gewonden. Uit beelden op social media is te zien dat verschillende mensen uit de ramen sprongen om zichzelf te redden van de vlammen.

Volgens vicegouverneur van Kemerovo Vladimir Chernov begon het vuur in een speeltuin voor kinderen. "Het begon bij de trampolines. Een kind zou een aansteker hebben gehad. Door het schuimfoam in de trampolines vloog de boel als buskruit in de brand."

Er zouden volgens de vicegouverneur aanwijzingen zijn dat nooduitgangen en toegangsdeuren gesloten waren. Getuigen melden dat het brandalarm in het winkelcentrum niet zou zijn afgegaan.

De politie heeft drie mensen gearresteerd na de brand. Onder de arrestanten zou ook de directeur van het winkelcentrum zijn.

Crisiscentrum

Er is een crisiscentrum opgezet naast het winkelcentrum. Zo'n tweehonderd mensen zouden zijn geëvacueerd uit het gebouw, dat onder meer een bioscoop, restaurants, winkels en speelhallen bevat. Er waren veel kinderen aanwezig in het complex. In het winkelcentrum zit ook een speeltuin en een kinderboerderij.

Kemerovo is een mijnstad in Siberië van ongeveer een half miljoen inwoners. De stad ligt ongeveer 3.600 kilometer ten oosten van Moskou.

