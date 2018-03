Turkije is Iraakse regio Sinjar binnengetrokken

Dat zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een toespraak. "We hadden eerder al aangekondigd dat we actie zouden ondernemen in Sinjar. Dat is nu begonnen."

Het Iraakse leger zegt dat er geen militaire activiteit is waargenomen in de regio en dat de Turken de grens niet zijn gepasseerd.

Sinjar is voor de Koerdische PKK een belangrijk gebied nadat het in 2014 de regio binnentrok om de Yezidi's te hulp schieten tegen IS. Vrijdag zeiden bronnen in Sinjar dat de PKK van plan was zich terug te trekken uit het gebied.

Turkije ziet de PKK als een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de Turken.

Syrië

In Syrië richt het Turkse leger zich nu op de stad Tal Rifaat, nadat vorige week Afrin werd ingenomen door Syrische rebellen gesteund door het Turkse leger. Daarvoor was de stad in handen van de Koerdische YPG-militie.

Turkije begon in februari met de 'operatie Olijftak'. Daarmee wil het Turkse leger voorkomen dat de Koerden in Noord-Syrië een groot gebied kunnen veroveren. Erdogan ziet de YPG in Syrië als de militaire tak van de PKK.

Door het Turkse offensief zijn tienduizenden mensen in de regio Afrin op de vlucht geslagen.

