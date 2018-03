Oud-premier Catalonië Puigdemont aangehouden bij Deens-Duitse grens

Puigdemont is op de snelweg A7 bij de grensplaats Flensburg van de weg gehaald en aangehouden.

De Spaanse politie had vrijdag opnieuw een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen Puigdemont en andere leiders van de onafhankelijkheidsbeweging van Catalonië. De Duitse politie beraadt zich nog over wat ze gaan doen met de oud-premier.

De Belgische advocaat van Puigdemont denkt dat de oud-premier snel wordt vrijgelaten. Hij zou dan in vrijheid het uitleveringsverzoek aan kunnen vechten. Puigdemont wordt morgen voorgeleid voor een Duitse rechter.

Vervolgd

De oud-premier verbleef sinds eind oktober vorig jaar samen met vier andere Catalaanse politici in België na de mislukte poging om Catalonië onafhankelijk te maken. Hij wordt in Spanje vervolgd voor rebellie. Op rebellie staat in Spanje een maximale gevangenisstraf van 25 jaar.

In totaal worden 25 separatistische politici berecht wegens rebellie, verduistering of ongehoorzaamheid, aldus het hof.

Puigdemont was vanaf donderdag in Finland. Eerst werd beweerd dat hij zich daar zou aangeven, maar hij wilde toch terug naar België.

Protesten

Nadat bekend werd dat Puigdemont gevangen was genomen in Duitsland, zijn duizenden mensen in de Catalaanse hoofdstad Barcelona de straat op gegaan om te protesteren. De demonstratie is georganiseerd door de onafhankelijkheidsbeweging ANC.

De mensen verzamelden zich zondagmiddag voor een gebouw van de Europese Unie om door te lopen naar een gebouw van de Spaanse regering. Onderweg zijn de betogers tegengehouden door de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra.

Tijdens de demonstratie worden spandoeken getoond met teksten als "Bevrijd politieke gevangenen" en "SOS Democratie".

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!