Amerikaanse luchtmacht doodt terroristen in Libië

De aanval was gericht op een doel in de stad Ubari in het zuiden van Libië. Er zouden geen burgers bij de aanval gewond zijn geraakt.

De actie was in overleg met de internationaal erkende regering van nationale overeenstemming in Tripoli.

Er wordt al langer gewaarschuwd voor militanten die banden hebben met de terroristische organisaties Islamitische Staat en al-Qaeda en Zuid-Libië als uitvalbasis gebruiken.

"We zullen druk blijven uitoefenen op terreurnetwerken en willen voorkomen dat deze organisaties zich ergens vast vestigen", aldus de Amerikaanse Afrika-commando.