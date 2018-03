Massale demonstratie Washington voor strengere wapenwetgeving VS

In totaal worden zo'n half miljoen mensen verwacht in de stad. Het zou daarmee een van de grootste betogingen in de hoofdstad worden sinds de jaren zeventig.

De loop is een initiatief van Amerikaanse scholieren, ouders en docenten. Zij eisen dat het Congres, dat tientallen jaren de wapenhandel in het land heeft laten lopen, strengere regels zal doorvoeren.

Vrijdag maakte het Witte Huis de verkoop van 'bump stocks' illegaal, met zo'n toevoeging aan een wapen kan van een semi-automatisch geweer een volledig-automatisch geweer gemaakt worden. De demonstranten vinden dat echter niet ver genoeg gaan.

President Donald Trump, die steun heeft uitgesproken voor de wapenlobby NRA en 30 miljoen dollar van hen heeft gekregen tijdens zijn campagne, liet eerder weten wel wat te zien in strengere eisen voor de verkoop van wapens. Kort daarop werd hij echter teruggefloten door de Republikeinse partij.

Parkland

De demonstratie volgt op de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse high school ooit, half februari. Zeventien mensen kwamen daarbij om het leven in Parkland.

Naast de mars in Washington komen mensen ook in andere landen in actie. In steden als Londen, Tokio, Mumbai, Sydney en ook in Amsterdam worden demonstraties georganiseerd.

