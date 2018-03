Honderdduizenden Amerikanen de straat op voor strengere wapenwetgeving

Het centrum van het protest was in Washington waar overlevenden van de schietpartij op een middelbare school in Parkland de March of Our Lives leidden. Met de loop willen de deelnemers strengere wapenwetten afdwingen in de Verenigde Staten.

De loop is een initiatief van Amerikaanse scholieren, ouders en docenten. Zij eisen dat het Congres, dat tientallen jaren de wapenhandel in het land heeft laten lopen, strengere regels zal doorvoeren. Tijdens de demonstratie treden verschillende bekende artiesten zoals Miley Cyrus en Ariana Grande op.

"Dit is voor de geweldige studenten die dit protest in gang hebben gezet zei Ariana voordat ze aan haar optreden begon. We strijden voor verandering, liefde en veiligheid."

Diverse scholieren spraken de menigte bij het Capitool toe. Ook de kleindochter van de vermoorde dominee Martin Luther King, Yolanda Renee, verraste met een toespraak. Verder deden diverse artiesten mee aan het protest, onder wie Paul McCartney.

Grootste protest tegen wapenbezit

Hoeveel deelnemers er in de Amerikaanse hoofdstad waren is niet bekend, maar de organisatie had gerekend op een half miljoen. In de VS groeide de March for Our Lives uit tot het grootste protest tegen wapenbezit ooit. In achthonderd plaatsen in de VS en in andere landen waren demonstraties.

Duizenden betoogden ook in Parkland in Florida waar de schietpartij in februari was. Verder waren er massaal bezochte bijeenkomsten in onder meer Boston, Chicago, Houston en Los Angeles. In New York zijn betogers samengekomen voor de beroemde wolkenkrabber van president Donald Trump, de Trump Tower. Trump is dit weekeinde weer in zijn buiten aan de oostkust van Florida, circa 60 kilometer van Parkland verwijderd.

Ook in Amsterdam gingen honderden scholieren en hun ouders de straat op. Bij het Amerikaanse consulaat protesteerden ze tegen het vuurwapengeweld in de VS.

Witte Huis

Vrijdag maakte het Witte Huis de verkoop van 'bump stocks' illegaal, met zo'n toevoeging aan een wapen kan van een semi-automatisch geweer een volledig-automatisch geweer gemaakt worden. De demonstranten vinden dat echter niet ver genoeg gaan.

President Donald Trump, die steun heeft uitgesproken voor de wapenlobby NRA en 30 miljoen dollar van hen heeft gekregen tijdens zijn campagne, liet eerder weten wel wat te zien in strengere eisen voor de verkoop van wapens. Kort daarop werd hij echter teruggefloten door de Republikeinse partij.

Parkland

De demonstratie volgt op de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse high school ooit, half februari. Zeventien mensen kwamen daarbij om het leven in Parkland.

Naast de mars in Washington komen mensen ook in andere landen in actie. In steden als Londen, Tokio, Mumbai, Sydney en ook in Amsterdam worden demonstraties georganiseerd.

Grondrecht

Het bezit van vuurwapens is al heel lang omstreden in de VS. De tegenstanders van beperkingen zien het bezit als een grondrecht. Dat komt door een zinsnede uit de oude grondwet: "een goed gedisciplineerde militie is de noodzaak voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen mag niet worden aangetast".

Voorstanders van wapenbeperking stellen dat hier wordt bedoeld dat burgers in een burgerwacht, als militair of politiefunctionaris wapens dragen, maar dat dit geen grondrecht is voor elk individu. Het Hooggerechtshof staat hier momenteel niet achter, de publieke opinie volgens opiniepeilers wel. Twee derde van de Amerikanen zou voorstander zijn van ingrijpende beperkingen voor vuurwapenbezit.

