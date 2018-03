Australië trapt wereldwijd protest voor strengere wapenwetten VS af

Het Australische protest vond plaats in Hyde Park in Sydney.

Naar verwachting gaan honderdduizenden demonstranten zaterdag in Washington de straat op. De zogeheten March for Our Lives is een initiatief van Amerikaanse scholieren, ouders en docenten. Zij eisen dat het Congres, dat tientallen jaren de wapenhandel in het land heeft laten lopen, eindelijk scherpe maatregelen neemt.

Het initiatief, dat wordt gesteund door een groot aantal sterren, volgt op de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school ooit, half februari. Toen kwamen zeventien mensen om het leven en nog eens zeventien raakten gewond.

Het protest krijgt op achthonderd plaatsen in de wereld gevolg. Ook in steden als Londen, Tokio, Mumbai en honderden plaatsen in de VS zijn demonstraties.

Overlevenden

De demonstraties, georganiseerd door de overlevenden van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, tekent een omwenteling in het Amerikaanse debat over wapenbeheersing.

De Amerikaanse president Donald Trump, die steun heeft uitgesproken voor de wapenlobby NRA en 30 miljoen dollar van hen heeft gekregen tijdens zijn campagne, liet eerder weten wel wat te zien in strengere eisen voor de verkoop van wapens. Kort daarop werd hij echter teruggefloten door de Republikeinse partij.

Amsterdam

Ook in Amsterdam vindt zaterdag uit solidariteit een mars plaats. De demonstranten kondigen via Facebook aan vanaf het Amerikaanse consulaat op het Museumplein te vertrekken.

